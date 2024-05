Österreichische Staatsanleihen ohne klare Richtung

Die Kurse österreichischer Bundesanleihen haben sich am Mittwoch im Späthandel uneinheitlich gezeigt. Die Rendite der richtungsweisenden zehnjährigen österreichischen Benchmark-Anleihe legte um 4 Basispunkte auf 2,94 Prozent zu. Der Rendite-Spread zur vergleichbaren deutschen Anleihe lag bei 47 Basispunkten.

Deutsche Staatsanleihen gaben im Späthandel leicht nach. Der Euro-Bund-Future ermäßigte sich um 0,21 Prozent auf 131,40 Punkte.

Die am Berichtstag gemeldeten Konjunkturdaten wirkten sich nicht merklich im Anleihenhandel aus. Nach der Zinssenkung der schwedischen Notenbank am Mittwoch wird jetzt die Zinsentscheidung der Bank of England am Donnerstag mit Spannung erwartet. "Mit einer Zinssenkung wird nicht gerechnet, wohl aber im weiteren Verlauf des Jahres, im Fahrwasser vor allem der EZB und der Fed", schreiben die Analysten der Helaba.

Impulse könnten am Donnerstag auch die in den USA anstehenden Zahlen zu den Erstanträgen auf Arbeitslosenhilfe liefern. Erwartet werden niedrige Zahlen, die das Bild eines soliden Arbeitsmarkts untermauern. In diesem Fall sollten die Daten auch die Zinssenkungserwartungen nicht verstärken, so die Helaba-Experten.

Renditen ausgewählter österreichischer Benchmark-Anleihen:

Laufzeit Aktuell Vortag Veränderung Spread (in Basispunkten) 2 Jahre 3,03 3,08 -0,05 10 5 Jahre 2,79 2,77 +0,02 29 10 Jahre 2,94 2,90 +0,04 47 30 Jahre 3,05 3,04 +0,01 47

mik/ste