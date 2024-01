Österreichs Exporte bis Oktober gestiegen, Importe dagegen gesunken

In Österreich haben die Ausfuhren in den ersten zehn Monaten des Jahres 2023 zugenommen, die Einfuhren sind dagegen gesunken.

Von Jänner bis Oktober stiegen die Exporte um 3,9 Prozent auf einen Wert von 167,65 Mrd. Euro im Vergleich zur Vorjahresperiode, die Importe gingen dagegen um 4,8 Prozent (169,99 Mrd. Euro) zurück, teilte die Statistik Austria am Dienstag mit. Das Handelsbilanzdefizit reduzierte sich auf 2,33 Mrd. Euro, nach 17,10 Mrd. Euro in der Vorjahresperiode.

Im Oktober alleine stand ein Handelsbilanzüberschuss von 1,14 Mrd. Euro unterm Strich. In dem Monat zogen die Exporte um 5,4 Prozent auf 17,66 Mrd. Euro an, die Importe reduzierten sich indessen um 13,1 Prozent auf 16,53 Mrd. Euro.

Grund für den starken Rückgang bei den Importen sei ein Minus von rund 50 Prozent bei Brennstoffen und Energie gewesen, so die Statistik. Vor allem bei Gas sei der Importwert um 77,6 Prozent eingebrochen, die importierte Menge sei um 25,5 Prozent gesunken. Bei Erdöl sei der Einfuhrwert um 27,3 Prozent zurückgegangen.

Exportseitig habe vor allem die Gruppe chemische Erzeugnisse unterstützt, in der der Exportwert um 38,5 Prozent anstieg. Im Bereich organische chemische Erzeugnisse habe es einen starken Zuwachs (plus 340,2 Prozent auf 0,74 Mrd. Euro) gegeben, so die Statistik.

bel/ivn

APA