Ohio Valley Banc CorpShs Aktie
WKN: 923684 / ISIN: US6777191064
|
28.10.2025 00:48:54
Ohio Valley Banc Corp. Profit Climbs In Q3
(RTTNews) - Ohio Valley Banc Corp. (OVBC) revealed earnings for its third quarter that Increased, from last year
The company's bottom line came in at $3.03 million, or $0.64 per share. This compares with $2.72 million, or $0.58 per share, last year.
Ohio Valley Banc Corp. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $3.03 Mln. vs. $2.72 Mln. last year. -EPS: $0.64 vs. $0.58 last year.
Net interest income: $14.60 Mln. vs $12.58 Mln. last year.
Total Non-interest income: $1.75 Mln. vs $2.85 Mln. last year.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Ohio Valley Banc CorpShsmehr Nachrichten
|Keine Nachrichten verfügbar.
Analysen zu Ohio Valley Banc CorpShsmehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Ohio Valley Banc CorpShs
|34,66
|-3,53%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerHoffnung im Handelsstreit: ATX schließt in Grün -- DAX zum Handelende im Plus -- US-Börsen ghen stärker in den Feierabend - neue Rekorde -- Märkte in Fernost letztlich höher
Am heimischen Aktienmarkt zeigte sich am Montag ein kleines Plus. Der deutsche Leitindex präsentierte sich freundlich. Die US-Börsen konnten neue Rekorde erklimmen. An den asiatischen Aktienmärkten ging es zum Wochenauftakt klar nach oben.