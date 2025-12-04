Olin Aktie
WKN: 851936 / ISIN: US6806652052
|
04.12.2025 23:13:50
Olin Corp. VP and Treasurer Sells 4,500 Shares for $93,850
Teresa M. Vermillion, VP & Treasurer, executed the sale of 4,500 shares of Olin Corporation (NYSE:OLN) via option exercise and immediate disposition, as disclosed in this SEC Form 4 filing.Transaction value based on SEC Form 4 weighted average purchase price ($20.86); post-transaction value based on Nov. 26, 2025 market close ($20.86).* 1-year price change calculated using Nov. 26th, 2025 as the reference date.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Analysen zu Olin Corp.mehr Analysen
Aktien in diesem Artikel
|Olin Corp.
|17,30
|-3,89%
