Olympus: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Olympus hat am 12.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 22,45 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 36,56 JPY erwirtschaftet worden.

Der Umsatz lag bei 295,28 Milliarden JPY – das entspricht einem Zuwachs von 8,51 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 272,11 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Das EPS belief sich im Gesamtjahr auf 61,32 JPY gegenüber 102,99 JPY je Aktie im Vorjahr.

Olympus hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 1 010,68 Milliarden JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 1,34 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gleich, in dem 997,33 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at