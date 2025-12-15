|
15.12.2025 06:31:29
OM2 Network legte Quartalsergebnis vor
OM2 Network hat am 12.12.2025 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Das EPS belief sich auf 32,37 JPY gegenüber 36,74 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 8,81 Prozent auf 8,60 Milliarden JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 7,91 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
