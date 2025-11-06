Omniab legte Quartalsergebnis vor

Omniab hat am 04.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das EPS lag bei -0,14 USD. Ein Jahr zuvor waren -0,160 USD je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 46,28 Prozent auf 2,2 Millionen USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 4,2 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at