Omnicell: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Omnicell hat am 05.02.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.12.2025 endete.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,05 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 0,340 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite standen 314,0 Millionen USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 306,9 Millionen USD umgesetzt.

In Sachen EPS wurden 0,040 USD je Aktie für das Gesamtjahr ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Omnicell 0,270 USD je Aktie eingenommen.

Beim Umsatz wurden für das Gesamtjahr 1,18 Milliarden USD gegenüber 1,11 Milliarden USD im Vorjahr ausgewiesen.

