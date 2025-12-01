A&D Aktie
WKN: 345628 / ISIN: JP3160130005
|
01.12.2025 13:30:05
Omnicom to axe historic ad agencies and cut 4,000 jobs in IPG takeover
John Wren enacts swift restructuring and says cost savings from $13bn deal will surpass previous estimatesWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!