OMV Petrom Aktie
WKN: 766152 / ISIN: ROSNPPACNOR9
|Globetrotter I
|
15.12.2025 17:53:00
OMV-Aktie fester: Petrom startet Explorationsbohrungen vor Bulgarien - Barclays optimistisch
Die Kampagne im Han-Asparuh-Block umfasse zwei Bohrlöcher, soll rund fünf Monate dauern und ein Gesamtbudget von etwa 170 Mio. Euro haben. Halliburton erbringt integrierte Bohrdienstleistungen, SLB (früher Schlumberger) übernimmt die Bohrlochtests. Die OMV Petrom ist Betreiber des Blocks und arbeitet mit dem Partner NewMed Energy zusammen. NewMed Energy ist ein israelisches Energieunternehmen - es ging aus Delek Drilling hervor und hat sich 2022 in NewMed Energy umbenannt. Im Herbst 2024 hat die OMV Petrom 50 Prozent des Projekts Han Asparuh Offshore-Block an die NewMed Energy übertragen.
Parallel ist die OMV Petrom auch im rumänischen Schwarzen Meer aktiv: In Partnerschaft mit dem staatlichen Gasproduzenten Romgaz wird das Tiefwasserprojekt Neptun Deep entwickelt - mit geschätzten 100 Mrd. Kubikmetern Gas, die erste Gasproduktion wird für 2027 erwartet.
Barclays optimistisch
Die Analysten der britischen Bank Barclays haben ihre Empfehlung "Underweight" für die Aktien des heimischen Ölkonzerns OMV bekräftigt. Das Kursziel wurde im Zuge einer am Freitag vorgelegten Branchenstudie hingegen von 43 auf 47 Euro angehoben.
Die OMV hinke bei der Kapitalrendite sowie beim Produktionswachstum im Upstream-Bereich ihren Mitbewerbern hinterher, schrieben die Analysten um Lydia Rainforth. Die höheren Bewertungskennzahlen spiegelten allerdings das stärkere Engagement des Konzerns im weniger zyklischen Chemiegeschäft nach der Zusammenlegung der Chemiesparten wider, wodurch OMV weniger stark von Ölpreisschwankungen abhängig sei. Da die Margen im Chemiegeschäft jedoch weiterhin gedämpft blieben, sehen die Analysten nur begrenztes Aufwärtspotenzial für die Aktie.
Beim Gewinn je Aktie erwarten die Barclays-Analysten 5,98 Euro für 2025 sowie 5,74 bzw. 5,97 Euro für die beiden Folgejahre. Ihre Dividendenschätzung je Titel beläuft sich auf 4,45 Euro für 2025 sowie 4,83 bzw. 4,90 Euro für 2026 bzw. 2027.
Im Wiener Handel gewann die OMV-Aktie am Montag schließlich 0,12 Prozent auf 47,28 Euro.
