ON Semiconductor-Aktie freundlich: Weniger Umsatz und Gewinn - Erwartungen dennoch geschlagen
Im dritten Geschäftsquartal 2025 hat ON Semiconductor weniger verdient. So rutschte das EPS von 0,93 US-Dollar im Vorjahresquartal auf 0,63 US-Dollar ab. Dennoch übertraf das Unternehmen damit die Erwartungen der Analysten, die im Vorfeld einen Gewinn je Aktie in Höhe von 0,59 US-Dollar im Durchschnitt erwartet hatten.
Auch bei den Erlösen übertraf ON trotz eines Rückgangs die Erwartungen. Nachdem im Vergleichszeitraum im Vorjahr noch 1,792 Milliarden US-Dollar umgesetzt wurden, betrug der Umsatz in Q3 2025 nun noch rund 1,551 Milliarden US-Dollar. Experten hatten im Schnitt mit 1,517 Milliarden US-Dollar gerechnet.
An der NASDAQ zeigten sich Anleger unbeeindruckt: So notiert die ON-Aktie zeitweise 0,26 Prozent im Plus bei 50,21 US-Dollar.
