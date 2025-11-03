Quartalsbilanz präsentiert 03.11.2025 21:20:00

ON Semiconductor-Aktie freundlich: Weniger Umsatz und Gewinn - Erwartungen dennoch geschlagen

ON Semiconductor-Aktie freundlich: Weniger Umsatz und Gewinn - Erwartungen dennoch geschlagen

Für Anleger von ON Semiconductor wurde es zum Wochenstart US-nachbörslich spannend. So entwickelten sich Umsatz und Gewinn im zurückliegenden Quartal.

Im dritten Geschäftsquartal 2025 hat ON Semiconductor weniger verdient. So rutschte das EPS von 0,93 US-Dollar im Vorjahresquartal auf 0,63 US-Dollar ab. Dennoch übertraf das Unternehmen damit die Erwartungen der Analysten, die im Vorfeld einen Gewinn je Aktie in Höhe von 0,59 US-Dollar im Durchschnitt erwartet hatten.

Auch bei den Erlösen übertraf ON trotz eines Rückgangs die Erwartungen. Nachdem im Vergleichszeitraum im Vorjahr noch 1,792 Milliarden US-Dollar umgesetzt wurden, betrug der Umsatz in Q3 2025 nun noch rund 1,551 Milliarden US-Dollar. Experten hatten im Schnitt mit 1,517 Milliarden US-Dollar gerechnet.

An der NASDAQ zeigten sich Anleger unbeeindruckt: So notiert die ON-Aktie zeitweise 0,26 Prozent im Plus bei 50,21 US-Dollar.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Barclays erhöht Kursziel für Erste Group - Aktie dennoch in Rot

Bildquelle: Piotr Swat / Shutterstock.com
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

02.11.25 Oktober 2025: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
02.11.25 KW 44: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
02.11.25 Bitcoin, Ether & Co. im Oktober 2025: Monatsbilanz der Kryptowährungen
01.11.25 Oktober 2025: Das sind die besten und schlechtesten DAX-Aktien
01.11.25 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX letztlich mit freundlichem Start in den November -- US-Börsen uneins -- Börsen in Fernost letztlich höher
Der heimische Aktienmarkt begann den neuen Monat mit Aufschlägen. Der deutsche Markt zeigte sich am ersten Handelstag im November ebenso freundlich. Die US-Börsen weisen unterschiedliche Vorzeichen aus. An den asiatischen Aktienmärkten ging es am Montag unterdessen ebenfalls nach oben.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen