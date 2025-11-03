Berkshire Hathaway Aktie
WKN: 854075 / ISIN: US0846701086
|Bilanz des Starinvestors
|
03.11.2025 10:25:00
Warren Buffetts Berkshire Hathaway-Aktie steigt: Gewinn übertrifft Erwartungen - So lief das 3. Quartal
Der Konzernumsatz belief sich im Berichtszeitraum auf 94,972 Milliarden US-Dollar, was einem Zuswachs gegenüber 92,995 Milliarden US-Dollar im Vorjahreszeitraum entspricht. Analysten hatten im Vorfeld mit 96,98 Milliarden US-Dollar gerechnet.
Das Ergebnis je A-Aktie lag bei 21.413 US-Dollar, verglichen mit 18.272 US-Dollar im Vorjahr. Für die B-Aktie meldete Berkshire einen Gewinn von 14,28 US-Dollar (Vorjahr: 12,18 US-Dollar). Mit diesen Ergebnissen lag das Unternehmen leicht deutlich über den Erwartungen der Analysten, die im Schnitt 8.684,32 US-Dollar je A-Aktie und 5,73 US-Dollar je B-Aktie prognostiziert hatten.
Im vorbörslichen NASDAQ-Handel gewinnt die A-Aktie zeitweise 1,43 Prozent auf 726.000 US-Dollar, während die B-Aktie 1,35 Prozent zulegt auf 483,97 US-Dollar.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Berkshire Hathaway Inc. Bmehr Nachrichten
Analysen zu Berkshire Hathaway Inc. Bmehr Analysen
Aktien in diesem Artikel
|Berkshire Hathaway Inc. A
|617 000,00
|0,00%
|Berkshire Hathaway Inc. B
|421,00
|2,02%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX mit freundlichem Start in den November -- Börsen in Fernost letztlich höher
Der heimische Aktienmarkt beginnt den neuen Monat mit Aufschlägen. Der deutsche Markt zeigt sich am ersten Handelstag im November freundlich. An den asiatischen Aktienmärkten ging es am Montag unterdessen ebenfalls nach oben.