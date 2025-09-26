Blue Water Vaccines Aktie
WKN DE: A3DGEQ / ISIN: US09610B1089
|
26.09.2025 14:28:39
Onconetix, OcuvexTherapeutics Announce Termination Of Merger Deal
(RTTNews) - Onconetix, Inc. (ONCO) and OcuvexTherapeutics, Inc. announced the mutual termination of their merger agreement, dated July 16, 2025. The companies have jointly determined that pursuing independent paths is in the best interests of their respective stakeholders.
Anthony Amato, CEO of Ocuvex, said: "The decision does not impact Ocuvexs momentum or our commitment to patients. We are excited to announce that Ocuvex has received its New Jersey state pharmaceutical license, and the commercial launch of Omlonti will commence in the coming weeks."
Nachrichten zu Blue Water Vaccines Inc Registered Shsmehr Nachrichten
|Keine Nachrichten verfügbar.
Analysen zu Blue Water Vaccines Inc Registered Shsmehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
