Ondas: 3 Key Takeaways for Long-Term Investors

On its third quarter of 2026 earnings call, held on Nov. 12, 2026, Ondas (NASDAQ:ONDS) reported record third-quarter revenue of $167.5 million. Management raised its full-year 2026 revenue target to at least $550 million. The company is expanding its production capacity to capture a growing customer order backlog across global defense markets. Three takeaways from the call stand out for long-term investors.

Management expanded the Ondas platform by acquiring complementary defense technology firms. The underlying portfolio delivered high organic revenue expansion alongside those additions as international customer adoption gathered momentum.

The ULTRA platform, an unmanned intelligence, surveillance, and reconnaissance (ISR) system, offers defense customers significantly longer flight times at a fraction of legacy platform costs. That economic advantage allows Ondas to target high-margin recurring service revenues as military fleets expand.

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