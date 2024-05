One Cons of 1 A stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

One Cons of 1 A hat am 08.05.2024 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.03.2024 abgelaufen war.

One Cons of 1 A hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 20,6 Millionen USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 14,69 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 24,1 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at