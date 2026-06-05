Switc a Aktie
WKN DE: A2DYD7 / ISIN: US87105L1044
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05.06.2026 18:09:57
One Year On, Nintendo's Switch 2 Impresses Me More Than Ever
It's a rough time for game consoles, but Nintendo's Switch sequel now seems like a better proposition than it did in 2025.Weiter zum vollständigen Artikel bei Cnet
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