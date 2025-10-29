NOV Aktie

NOV für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2QLRE / ISIN: US62955J1034

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
29.10.2025 18:21:00

OnePlus 15's Global Launch Is Coming Nov. 13

Following its launch in China on Monday, the next OnePlus phone is getting its big global reveal in two weeks.Weiter zum vollständigen Artikel bei Cnet
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu NOV Inc Registered Shsmehr Nachrichten