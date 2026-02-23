23.02.2026 06:31:29

Onex legte Quartalsergebnis vor

Onex hat am 20.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 3,68 CAD gegenüber -0,030 CAD im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 9,27 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 111,6 Millionen CAD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 102,1 Millionen CAD in den Büchern gestanden.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 12,44 CAD. Im letzten Jahr hatte Onex einen Gewinn von 5,49 CAD je Aktie eingefahren.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 11,27 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 361,67 Millionen CAD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Jahresumsatz mit 402,42 Millionen CAD ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at

