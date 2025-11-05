SHEIN Aktie
WKN DE: SHEIN1 / ISIN: NET0SHEIN001
|
05.11.2025 16:00:24
Onlinehändler unter Druck: Frankreich will Shein wegen Sexpuppen-Skandals sperren
Shein bietet auf seiner Plattform Sexpuppen in Kinderoptik an. Daraufhin gerät der Onlinehändler ins Visier der französischen Justiz. Nun leitet die französische Regierung ein Verfahren zur Aussetzung des Betriebs der Seite von Shein ein.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!