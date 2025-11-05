SHEIN Aktie

SHEIN

WKN DE: SHEIN1 / ISIN: NET0SHEIN001

05.11.2025 16:00:24

Onlinehändler unter Druck: Frankreich will Shein wegen Sexpuppen-Skandals sperren

Shein bietet auf seiner Plattform Sexpuppen in Kinderoptik an. Daraufhin gerät der Onlinehändler ins Visier der französischen Justiz. Nun leitet die französische Regierung ein Verfahren zur Aussetzung des Betriebs der Seite von Shein ein.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
