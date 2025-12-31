|
Opawica Explorations stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Opawica Explorations veröffentlichte am 29.12.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.08.2025 abgelaufenen Jahresviertel.
Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 0,060 CAD. Im Vorjahr waren -0,030 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.
