OpenAI Aktie
WKN DE: OPAI01 / ISIN: NET0OPENAI01
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24.07.2026 00:26:00
OpenAI Agent Escaped Testing and Launched an Autonomous Hack
Hugging Face, a platform for open-source AI models, was breached when an OpenAI agent escaped a testing sandbox.Weiter zum vollständigen Artikel bei Cnet
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