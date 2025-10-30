OpenAI Aktie
WKN DE: OPAI01 / ISIN: NET0OPENAI01
|
30.10.2025 08:17:00
OpenAI bereitet offenbar Börsengang vor - Bewertung von bis zu einer Billion Dollar
Der ChatGPT-Konzern OpenAI zieht es laut Insiderangaben an die Börse. Das Projekt sprengt selbst für US-Maßstäbe alle Dimensionen.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
