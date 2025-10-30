OpenAI Aktie
WKN DE: OPAI01 / ISIN: NET0OPENAI01
|
30.10.2025 09:05:00
OpenAI bringt neues Open-Weight-Reasoning-Modell heraus
Das neue Modell von OpenAI ist spezialisiert für Aufgaben der Sicherheitsklassifizierung. Es läuft unter Apache 2.0-Lizenz.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
