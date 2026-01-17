OpenAI Aktie
WKN DE: OPAI01 / ISIN: NET0OPENAI01
|
17.01.2026 18:00:00
OpenAI kündigt Werbung in ChatGPT an
In den nächsten Wochen will OpenAI Werbung in ChatGPT testen. Erste Experimente mit dem neuen Finanzierungsmodell sollen auf die USA beschränkt bleiben.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
