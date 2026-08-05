Open Solutions Aktie
WKN DE: 936611 / ISIN: US68371P1021
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05.08.2026 05:33:16
Opendoor Technologies Inc. Q2 Loss Rises
(RTTNews) - Opendoor Technologies Inc. (OPEN) released Loss for its second quarter of -$162 million
The company's bottom line came in at -$162 million, or -$0.17 per share. This compares with -$29 million, or -$0.04 per share, last year.
The company's revenue for the period fell 43.7% to $883 million from $1.567 billion last year.
Opendoor Technologies Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: -$162 Mln. vs. -$29 Mln. last year. -EPS: -$0.17 vs. -$0.04 last year. -Revenue: $883 Mln vs. $1.567 Bln last year.
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