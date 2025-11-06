|
06.11.2025
Oportun Financial hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
Oportun Financial hat am 04.11.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2025 abgelaufen war.
Das EPS wurde auf 0,11 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Oportun Financial -0,750 USD je Aktie verdient.
Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 4,54 Prozent auf 238,6 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 250,0 Millionen USD in den Büchern gestanden.
