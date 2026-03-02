OPT Machine Vision Tech A stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

OPT Machine Vision Tech A hat am 27.02.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.12.2025 abgelaufen war.

Das EPS belief sich auf 0,01 CNY gegenüber 0,040 CNY je Aktie im Vorjahresquartal.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 256,7 Millionen CNY vermeldet – das entspricht einem Plus von 44,11 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 178,1 Millionen CNY in den Büchern standen.

Für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde einen Gewinn je Aktie von 1,50 CNY ausgewiesen. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 1,11 CNY je Aktie generiert.

Beim Umsatz wurden für das Gesamtjahr 1,27 Milliarden CNY gegenüber 905,30 Millionen CNY im Vorjahr ausgewiesen.

Beim Ausblick auf das abgelaufenen Gesamtjahr hatten sich die Prognosen der Analysten auf einen Gewinn je Aktie von 1,66 CNY belaufen. Auf der Umsatzseite hatten die Experten im Durchschnitt mit 1,21 Milliarden CNY gerechnet.

Redaktion finanzen.at