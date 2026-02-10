10.02.2026 06:31:29

OPT stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

OPT stellte am 09.02.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Der Verlust je Aktie wurde auf 3,07 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das OPT ein Ergebnis je Aktie von -25,760 JPY vermeldet.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 7,20 Prozent zurück. Hier wurden 3,34 Milliarden JPY gegenüber 3,60 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum generiert.

Der Gewinn je Aktie lag für das Gesamtjahr bei 101,46 JPY. Im Vorjahr hatte das Unternehmen einen Gewinn von 76,85 JPY je Aktie vermeldet.

Im Vergleich zum Vorjahr hat OPT im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Umsatzeinbruch von 18,90 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 13,10 Milliarden JPY im Vergleich zu 16,16 Milliarden JPY im Vorjahr.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

