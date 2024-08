Optimismus in Europa: STOXX 50 letztendlich in der Gewinnzone

So performte der STOXX 50 zum Handelsschluss.

Zum Handelsende kletterte der STOXX 50 im STOXX-Handel um 0,63 Prozent auf 4 371,42 Punkte. In den Handel ging der STOXX 50 0,139 Prozent stärker bei 4 350,24 Punkten, nach 4 344,22 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den STOXX 50 bis auf 4 337,05 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 4 372,29 Zählern.

So bewegt sich der STOXX 50 seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 wies am vorherigen Handelstag, dem 12.07.2024, einen Stand von 4 577,60 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 13.05.2024, lag der STOXX 50 noch bei 4 528,91 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 11.08.2023, erreichte der STOXX 50 einen Stand von 3 973,51 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2024 stieg der Index bereits um 6,83 Prozent. Im Jahreshoch erreichte der STOXX 50 bislang 4 584,77 Punkte. Das Jahrestief liegt hingegen bei 4 010,21 Punkten.

Tops und Flops im STOXX 50

Die stärksten Aktien im STOXX 50 sind derzeit GSK (+ 1,30 Prozent auf 15,93 GBP), SAP SE (+ 1,20 Prozent auf 191,58 EUR), Siemens (+ 1,11 Prozent auf 158,94 EUR), AstraZeneca (+ 1,10 Prozent auf 129,20 GBP) und UBS (+ 1,09 Prozent auf 25,12 CHF). Auf der Verliererseite im STOXX 50 stehen derweil Glencore (-1,18 Prozent auf 4,05 GBP), Shell (ex Royal Dutch Shell) (-0,64 Prozent auf 27,81 GBP), BP (-0,59 Prozent auf 4,37 GBP), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-0,41 Prozent auf 437,40 EUR) und Rio Tinto (-0,26 Prozent auf 49,29 GBP).

Welche Aktien im STOXX 50 das größte Handelsvolumen aufweisen

Das größte Handelsvolumen im STOXX 50 kann derzeit die BP-Aktie aufweisen. 16 889 541 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Im STOXX 50 hat die Novo Nordisk-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 543,178 Mrd. Euro den größten Anteil.

STOXX 50-Fundamentaldaten im Fokus

In diesem Jahr verzeichnet die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 5,03 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50. Die HSBC-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 10,26 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

