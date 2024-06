Optimismus in Frankfurt: Anleger lassen LUS-DAX zum Start des Donnerstagshandels steigen

Am Donnerstag steigt der LUS-DAX um 09:27 Uhr via XETRA um 0,38 Prozent auf 18 723,50 Punkte.

Der LUS-DAX verzeichnete bei 18 610,50 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Donnerstag 18 729,00 Einheiten.

LUS-DAX seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht verzeichnet der LUS-DAX bislang Gewinne von Prozent. Noch vor einem Monat, am 06.05.2024, bewegte sich der LUS-DAX bei 18 207,00 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 06.03.2024, betrug der LUS-DAX-Kurs 17 721,00 Punkte. Der LUS-DAX bewegte sich noch vor einem Jahr, am 06.06.2023, bei 16 035,00 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2024 legte der Index bereits um 11,82 Prozent zu. Aktuell liegt der LUS-DAX bei einem Jahreshoch von 18 888,50 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16 345,00 Punkten markiert.

Das sind die Tops und Flops im LUS-DAX

Zu den stärksten Einzelwerten im LUS-DAX zählen aktuell SAP SE (+ 3,56 Prozent auf 177,62 EUR), Daimler Truck (+ 1,90 Prozent auf 40,28 EUR), Sartorius vz (+ 1,58 Prozent auf 250,20 EUR), Fresenius SE (+ 1,55 Prozent auf 30,10 EUR) und QIAGEN (+ 1,25 Prozent auf 41,28 EUR). Flop-Aktien im LUS-DAX sind derweil Bayer (-0,91 Prozent auf 28,34 EUR), Commerzbank (-0,67 Prozent auf 14,72 EUR), EON SE (-0,47 Prozent auf 12,59 EUR), Continental (-0,36 Prozent auf 61,74 EUR) und Deutsche Telekom (-0,35 Prozent auf 22,53 EUR).

Diese LUS-DAX-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Die Deutsche Bank-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im LUS-DAX auf. 358 676 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 196,794 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im LUS-DAX den höchsten Börsenwert.

LUS-DAX-Fundamentaldaten im Fokus

Im LUS-DAX hat die Porsche Automobil vz-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 2,97 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 8,04 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at