Optimismus in Frankfurt: Börsianer lassen SDAX zum Handelsstart steigen

Am Montag tendiert der SDAX um 09:12 Uhr via XETRA 0,78 Prozent stärker bei 15 240,96 Punkten. Damit kommen die im SDAX enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 122,421 Mrd. Euro. In den Handel ging der SDAX 0,447 Prozent stärker bei 15 190,71 Punkten, nach 15 123,12 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SDAX bis auf 15 190,71 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 15 259,54 Zählern.

SDAX-Jahreshoch und -Jahrestief

Vor einem Monat, am 03.05.2024, wurde der SDAX auf 14 431,24 Punkte taxiert. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX lag am vorherigen Handelstag, dem 01.03.2024, bei 13 857,04 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.06.2023, wurde der SDAX auf 13 483,16 Punkte taxiert.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 10,27 Prozent aufwärts. Bei 15 337,24 Punkten erreichte der SDAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 13 230,25 Zählern erreicht.

Heutige Tops und Flops im SDAX

Zu den stärksten Einzelwerten im SDAX zählen derzeit Heidelberger Druckmaschinen (+ 3,95 Prozent auf 1,21 EUR), DWS Group GmbH (+ 3,94 Prozent auf 44,34 EUR), HORNBACH (+ 3,23) Prozent auf 80,00 EUR), Dürr (+ 2,39 Prozent auf 24,00 EUR) und Salzgitter (+ 2,29 Prozent auf 23,22 EUR). Auf der Verliererseite im SDAX stehen derweil SÜSS MicroTec SE (-2,20 Prozent auf 53,40 EUR), KWS SAAT SE (-1,43 Prozent auf 62,10 EUR), GRENKE (-0,93 Prozent auf 21,40 EUR), SCHOTT Pharma (-0,75 Prozent auf 29,08 EUR) und SYNLAB (-0,54 Prozent auf 11,02 EUR).

Diese SDAX-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Im SDAX weist die DWS Group GmbH-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via XETRA 113 725 Aktien gehandelt. Die TRATON-Aktie weist im SDAX mit 16,375 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der SDAX-Titel im Blick

2024 hat die Schaeffler-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 5,86 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX inne. Mit 7,60 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der Schaeffler-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

