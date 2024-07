Optimismus in Frankfurt: LUS-DAX-Anleger greifen zu

Am Donnerstag klettert der LUS-DAX um 15:56 Uhr via XETRA um 0,15 Prozent auf 18 435,00 Punkte.

Der LUS-DAX verzeichnete bei 18 384,00 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 18 464,00 Einheiten.

LUS-DAX auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche verbucht der LUS-DAX bislang ein Plus von Prozent. Vor einem Monat, am 04.06.2024, wurde der LUS-DAX mit 18 462,00 Punkten berechnet. Noch vor drei Monaten, am 04.04.2024, betrug der LUS-DAX-Kurs 18 188,00 Punkte. Vor einem Jahr, am 04.07.2023, wies der LUS-DAX 16 033,00 Punkte auf.

Seit Jahresbeginn 2024 kletterte der Index bereits um 10,10 Prozent aufwärts. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des LUS-DAX bereits bei 18 888,50 Punkten. Bei 16 345,00 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

LUS-DAX-Aufsteiger und -Absteiger

Die Gewinner-Aktien im LUS-DAX sind derzeit Continental (+ 8,68 Prozent auf 58,58 EUR), Sartorius vz (+ 2,44 Prozent auf 226,30 EUR), Rheinmetall (+ 2,30 Prozent auf 516,60 EUR), Hannover Rück (+ 1,17 Prozent auf 233,20 EUR) und Zalando (+ 1,16 Prozent auf 23,51 EUR). Unter Druck stehen im LUS-DAX hingegen Bayer (-0,46 Prozent auf 26,11 EUR), SAP SE (-0,29 Prozent auf 187,12 EUR), BMW (-0,20 Prozent auf 88,26 EUR), EON SE (-0,08 Prozent auf 12,24 EUR) und Deutsche Börse (-0,03 Prozent auf 190,70 EUR).

Blick in den LUS-DAX: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Das Handelsvolumen der Deutsche Bank-Aktie ist im LUS-DAX derzeit am höchsten. 2 498 572 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 216,170 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im LUS-DAX den höchsten Börsenwert.

Fundamentalkennzahlen der LUS-DAX-Aktien im Blick

Im LUS-DAX weist die Porsche Automobil vz-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 2,53 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung mit 8,48 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at