Optimismus in Frankfurt: MDAX in der Gewinnzone

Am Mittwoch gewinnt der MDAX um 12:10 Uhr via XETRA 0,71 Prozent auf 24 493,80 Punkte. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 236,729 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,371 Prozent auf 24 412,02 Punkte an der Kurstafel, nach 24 321,70 Punkten am Vortag.

Der MDAX erreichte heute sein Tageshoch bei 24 547,28 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 24 408,58 Punkten lag.

So entwickelt sich der MDAX im Jahresverlauf

Auf Wochensicht ging es für den MDAX bereits um 0,825 Prozent nach oben. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 12.07.2024, bei 25 904,22 Punkten. Der MDAX erreichte vor drei Monaten, am 14.05.2024, den Wert von 27 219,15 Punkten. Der MDAX erreichte vor einem Jahr, am 14.08.2023, den Stand von 28 017,23 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2024 ging es für den Index bereits um 8,74 Prozent nach unten. In diesem Jahr markierte der MDAX bereits ein Jahreshoch bei 27 641,56 Punkten. Bei 23 476,10 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

MDAX-Tops und -Flops

Die Gewinner-Aktien im MDAX sind aktuell United Internet (+ 5,59 Prozent auf 17,93 EUR), Talanx (+ 5,01 Prozent auf 70,25 EUR), TUI (+ 2,74 Prozent auf 5,70 EUR), PUMA SE (+ 2,35 Prozent auf 37,05 EUR) und Nemetschek SE (+ 1,84 Prozent auf 88,70 EUR). Die Verlierer im MDAX sind hingegen thyssenkrupp (-3,61 Prozent auf 3,18 EUR), Bilfinger SE (-2,96 Prozent auf 47,50 EUR), CTS Eventim (-1,09 Prozent auf 77,15 EUR), Fraport (-0,54 Prozent auf 44,58 EUR) und HelloFresh (-0,53 Prozent auf 6,41 EUR).

Welche Aktien im MDAX die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das Handelsvolumen der TUI-Aktie ist im MDAX derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via XETRA 4 483 836 Aktien gehandelt. Mit 17,172 Mrd. Euro weist die Talanx-Aktie im MDAX derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

MDAX-Fundamentalkennzahlen im Blick

Unter den MDAX-Aktien weist 2024 laut FactSet-Schätzung die TUI-Aktie mit 4,96 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die RTL-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 17,16 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at