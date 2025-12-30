Optimismus in Frankfurt: MDAX schlussendlich freundlich

Schlussendlich ging es im MDAX im XETRA-Handel um 0,54 Prozent nach oben auf 30 617,67 Punkte. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 361,220 Mrd. Euro wert. Zuvor ging der MDAX 0,051 Prozent leichter bei 30 436,99 Punkten in den Handel, nach 30 452,53 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Dienstag bei 30 638,03 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 30 390,78 Punkten verzeichnete.

MDAX seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 28.11.2025, stand der MDAX bei 29 937,15 Punkten. Der MDAX verzeichnete vor drei Monaten, am 30.09.2025, den Stand von 30 267,49 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 30.12.2024, wies der MDAX einen Wert von 25 589,06 Punkten auf.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2025 bereits um 19,05 Prozent nach oben. Der MDAX verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 31 754,30 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 23 135,20 Zählern.

Top- und Flop-Aktien im MDAX

Unter den stärksten Aktien im MDAX befinden sich derzeit flatexDEGIRO (+ 2,40 Prozent auf 36,74 EUR), RENK (+ 2,33 Prozent auf 53,62 EUR), TeamViewer (+ 1,94 Prozent auf 6,05 EUR), Aurubis (+ 1,80 Prozent auf 124,20 EUR) und PUMA SE (+ 1,46 Prozent auf 22,30 EUR). Die Verlierer im MDAX sind derweil Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (-2,33 Prozent auf 65,10 EUR), AUTO1 (-2,08 Prozent auf 27,30 EUR), Carl Zeiss Meditec (-1,77 Prozent auf 40,00 EUR), IONOS (-1,11 Prozent auf 26,75 EUR) und thyssenkrupp (-0,45 Prozent auf 9,27 EUR).

Welche Aktien im MDAX das größte Handelsvolumen aufweisen

Das größte Handelsvolumen im MDAX kann derzeit die thyssenkrupp-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via XETRA 1 703 627 Aktien gehandelt. Im MDAX macht die Porsche vz-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 40,754 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der MDAX-Titel

Die Aroundtown SA-Aktie verzeichnet mit 4,42 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX. Im Index verzeichnet die RTL-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 15,85 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

