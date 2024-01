Optimismus in Frankfurt: MDAX zeigt sich letztendlich fester

Am Montag legte der MDAX via XETRA zum Handelsende um 0,99 Prozent auf 26 316,35 Punkte zu. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 246,072 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Abschlag von 0,042 Prozent auf 26 046,86 Punkte an der Kurstafel, nach 26 057,68 Punkten am Vortag.

Der MDAX verzeichnete bei 25 712,95 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Montag 26 342,92 Einheiten.

So entwickelt sich der MDAX auf Jahressicht

Der MDAX bewegte sich noch vor einem Monat, am 08.12.2023, bei 26 691,29 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 06.10.2023, verzeichnete der MDAX einen Stand von 25 403,14 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 06.01.2023, einen Stand von 26 970,10 Punkten.

Tops und Flops im MDAX aktuell

Zu den Gewinner-Aktien im MDAX zählen aktuell Carl Zeiss Meditec (+ 5,89 Prozent auf 99,16 EUR), WACKER CHEMIE (+ 2,89 Prozent auf 108,45 EUR), Siltronic (+ 2,83 Prozent auf 92,75 EUR), RTL (+ 2,79 Prozent auf 36,90 EUR) und EVOTEC SE (+ 2,51 Prozent auf 18,40 EUR). Auf der Verliererseite im MDAX stehen hingegen LANXESS (-2,32 Prozent auf 26,54 EUR), AIXTRON SE (-1,89 Prozent auf 33,69 EUR), CTS Eventim (-0,90 Prozent auf 60,35 EUR), Aurubis (-0,65 Prozent auf 70,36 EUR) und SMA Solar (-0,62 Prozent auf 56,30 EUR).

MDAX-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Im MDAX ist die Telefonica Deutschland-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 5 611 738 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die Talanx-Aktie dominiert den MDAX hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 16,695 Mrd. Euro.

MDAX-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Die Lufthansa-Aktie weist mit 5,25 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX auf. Die RTL-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung mit 10,20 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

