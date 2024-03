Optimismus in Frankfurt: MDAX zum Handelsende mit grünem Vorzeichen

Am Donnerstag agierten die Börsianer in Frankfurt vorsichtiger.

Schlussendlich beendete der MDAX den Handelstag nahezu unverändert (plus 0,03 Prozent) bei 26 167,61 Punkten. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 249,502 Mrd. Euro wert. In den Handel ging der MDAX 0,300 Prozent tiefer bei 26 081,32 Punkten, nach 26 159,91 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 26 299,86 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 25 939,53 Punkten.

MDAX seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche verzeichnet der MDAX bislang Gewinne von 0,069 Prozent. Vor einem Monat, am 07.02.2024, wurde der MDAX mit einer Bewertung von 25 711,39 Punkten gehandelt. Der MDAX erreichte vor drei Monaten, am 07.12.2023, den Wert von 26 534,94 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 07.03.2023, erreichte der MDAX einen Stand von 28 857,11 Punkten.

Der Index verlor seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 2,50 Prozent. Bei 27 272,39 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des MDAX. Das Jahrestief wurde hingegen bei 25 075,79 Punkten registriert.

Aufsteiger und Absteiger im MDAX

Unter den stärksten Einzelwerten im MDAX befinden sich derzeit Aroundtown SA (+ 6,06 Prozent auf 1,83 EUR), TAG Immobilien (+ 3,67 Prozent auf 11,72 EUR), LEG Immobilien (+ 3,50 Prozent auf 70,96 EUR), ENCAVIS (+ 3,36 Prozent auf 13,85 EUR) und Aurubis (+ 3,10 Prozent auf 60,52 EUR). Zu den schwächsten MDAX-Aktien zählen derweil HUGO BOSS (-13,77 Prozent auf 54,36 EUR), Gerresheimer (-5,71 Prozent auf 104,00 EUR), GEA (-3,23 Prozent auf 37,12 EUR), Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (-2,31 Prozent auf 127,05 EUR) und Lufthansa (-2,02 Prozent auf 6,93 EUR).

MDAX-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Das größte Handelsvolumen im MDAX kann derzeit die Lufthansa-Aktie aufweisen. 11 312 999 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Talanx-Aktie macht im MDAX mit 17,301 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der MDAX-Aktien

2024 hat die Lufthansa-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,96 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX inne. Die RTL-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 10,88 Prozent, die höchste im Index.

