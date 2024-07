Optimismus in Frankfurt: MDAX zum Start des Dienstagshandels freundlich

Der MDAX hält am Morgen an seiner Gewinnserie vom Vortag fest.

Um 09:11 Uhr notiert der MDAX im XETRA-Handel 0,20 Prozent fester bei 25 149,29 Punkten. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 246,508 Mrd. Euro. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Zuschlag von 0,046 Prozent auf 25 109,37 Punkte an der Kurstafel, nach 25 097,86 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den MDAX bis auf 25 190,74 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 25 093,92 Zählern.

So bewegt sich der MDAX auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 28.06.2024, bei 25 176,06 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 30.04.2024, wies der MDAX einen Wert von 26 264,39 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 28.07.2023, stand der MDAX bei 28 706,20 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2024 bereits um 6,29 Prozent abwärts. Der MDAX erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 27 641,56 Punkten. 24 665,49 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

MDAX-Top-Flop-Aktien

Unter den Top-Aktien im MDAX befinden sich derzeit Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (+ 7,67 Prozent auf 143,10 EUR), FUCHS SE VZ (+ 4,10 Prozent auf 39,06 EUR), Knorr-Bremse (+ 3,05 Prozent auf 74,30 EUR), AIXTRON SE (+ 2,02 Prozent auf 21,72 EUR) und TRATON (+ 1,94 Prozent auf 28,95 EUR). Unter Druck stehen im MDAX derweil Fresenius Medical Care (FMC) St (-7,02 Prozent auf 34,81 EUR), HelloFresh (-1,18 Prozent auf 5,69 EUR), WACKER CHEMIE (-0,81 Prozent auf 92,94 EUR), Aurubis (-0,42 Prozent auf 71,40 EUR) und TeamViewer (-0,41 Prozent auf 10,84 EUR).

MDAX-Aktien mit dem größten Börsenwert

Im MDAX sticht die thyssenkrupp-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 154 652 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Talanx mit 18,334 Mrd. Euro im MDAX den größten Anteil aus.

KGV und Dividende der MDAX-Werte

Die TRATON-Aktie präsentiert mit 5,30 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX. Die RTL-Aktie zeigt 2024 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 16,65 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

