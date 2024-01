Optimismus in Frankfurt: SDAX am Dienstagnachmittag mit Zuschlägen

Der SDAX befindet sich am Dienstag im Aufwärtstrend.

Der SDAX legt im XETRA-Handel um 15:42 Uhr um 0,67 Prozent auf 13 608,83 Punkte zu. Die SDAX-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 110,777 Mrd. Euro. In den Dienstagshandel ging der SDAX 0,359 Prozent fester bei 13 566,90 Punkten, nach 13 518,34 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 13 653,32 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 13 520,21 Punkten verzeichnete.

SDAX-Performance auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX wies am vorherigen Handelstag, dem 22.12.2023, einen Wert von 13 799,64 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 23.10.2023, verzeichnete der SDAX einen Wert von 12 213,88 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 23.01.2023, wies der SDAX einen Stand von 13 292,31 Punkten auf.

Der Index verlor seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 1,54 Prozent. Das SDAX-Jahreshoch beträgt derzeit 14 067,87 Punkte. Bei 13 230,25 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im SDAX

Die stärksten Aktien im SDAX sind aktuell ATOSS Software (+ 4,17 Prozent auf 237,50 EUR), Befesa (+ 3,83 Prozent auf 34,16 EUR), Salzgitter (+ 3,67 Prozent auf 25,98 EUR), Hypoport SE (+ 3,38 Prozent auf 183,70 EUR) und DEUTZ (+ 3,36 Prozent auf 5,39 EUR). Auf der Verliererseite im SDAX stehen hingegen Grand City Properties (-4,27 Prozent auf 8,74 EUR), SÜSS MicroTec SE (-3,81 Prozent auf 30,30 EUR), Kontron (-3,10 Prozent auf 21,88 EUR), MorphoSys (-2,51 Prozent auf 32,58 EUR) und Fielmann (-1,65 Prozent auf 47,70 EUR).

SDAX-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Im SDAX sticht die DEUTZ-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 486 497 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 11,080 Mrd. Euro macht die TRATON-Aktie im SDAX derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der SDAX-Titel im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TRATON-Aktie. Hier soll ein KGV von 4,58 zu Buche schlagen. Was die Dividendenrendite angeht, ist die Schaeffler-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 8,55 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

