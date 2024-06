Optimismus in Frankfurt: SDAX am Mittag mit Zuschlägen

Am Donnerstag tendiert der SDAX um 12:10 Uhr via XETRA 0,97 Prozent stärker bei 14 538,49 Punkten. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 117,293 Mrd. Euro. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Gewinn von 0,203 Prozent auf 14 428,51 Punkte an der Kurstafel, nach 14 399,34 Punkten am Vortag.

Bei 14 542,26 Einheiten erreichte der SDAX sein Tageshoch, während er hingegen mit 14 428,51 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

SDAX-Performance seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht verbucht der SDAX bislang einen Gewinn von 0,913 Prozent. Der SDAX stand vor einem Monat, am 20.05.2024, bei 15 197,37 Punkten. Vor drei Monaten, am 20.03.2024, wurde der SDAX auf 13 858,59 Punkte taxiert. Vor einem Jahr, am 20.06.2023, wurde der SDAX mit 13 404,06 Punkten gehandelt.

Auf Jahressicht 2024 gewann der Index bereits um 5,19 Prozent. Bei 15 337,24 Punkten verzeichnete der SDAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 13 230,25 Punkten.

Das sind die Gewinner und Verlierer im SDAX

Die stärksten Aktien im SDAX sind derzeit Hypoport SE (+ 4,50 Prozent auf 297,20 EUR), SÜSS MicroTec SE (+ 3,55 Prozent auf 64,20 EUR), METRO (St) (+ 3,43 Prozent auf 4,38 EUR), thyssenkrupp nucera (+ 3,15 Prozent auf 10,00 EUR) und Ceconomy St (+ 3,03 Prozent auf 3,19 EUR). Zu den schwächsten SDAX-Aktien zählen derweil VERBIO Vereinigte BioEnergie (-7,06 Prozent auf 16,97 EUR), CEWE Stiftung (-1,67 Prozent auf 105,80 EUR), Mutares (-1,67 Prozent auf 32,40 EUR), KSB SE (-0,62 Prozent auf 640,00 EUR) und STO SE (-0,60 Prozent auf 164,80 EUR).

Diese SDAX-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Das größte Handelsvolumen im SDAX kann derzeit die VERBIO Vereinigte BioEnergie-Aktie aufweisen. 306 315 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die TRATON-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 15,175 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im SDAX den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der SDAX-Titel im Blick

Im SDAX weist die Schaeffler-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 5,63 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Unter den Aktien im Index weist die Schaeffler-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 7,94 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

