Optimismus in Frankfurt: SDAX beginnt Handel in der Gewinnzone

Der SDAX bleibt auch am Mittwochmorgen in der Gewinnzone.

Der SDAX notiert im XETRA-Handel um 09:12 Uhr um 0,26 Prozent fester bei 14 036,75 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 115,369 Mrd. Euro. Zuvor ging der SDAX 0,234 Prozent stärker bei 14 032,70 Punkten in den Mittwochshandel, nach 13 999,95 Punkten am Vortag.

Der SDAX verzeichnete bei 14 028,39 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 14 040,55 Einheiten.

So entwickelt sich der SDAX seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche verbucht der SDAX bislang einen Gewinn von 1,64 Prozent. Der SDAX lag noch vor einem Monat, am 13.02.2024, bei 13 707,95 Punkten. Vor drei Monaten, am 13.12.2023, wurde der SDAX mit 13 074,39 Punkten berechnet. Der SDAX bewegte sich noch vor einem Jahr, am 13.03.2023, bei 12 971,79 Punkten.

Der Index stieg seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 1,56 Prozent zu. Bei 14 067,87 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des SDAX. Bei 13 230,25 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im SDAX

Unter den stärksten Einzelwerten im SDAX befinden sich derzeit SÜSS MicroTec SE (+ 5,14 Prozent auf 36,80 EUR), Klöckner (+ 3,85 Prozent auf 6,75 EUR), Ceconomy St (+ 2,59 Prozent auf 1,98 EUR), Nagarro SE (+ 1,17 Prozent auf 77,50 EUR) und Fielmann (+ 1,12 Prozent auf 43,24 EUR). Die schwächsten SDAX-Aktien sind derweil Grand City Properties (-4,43 Prozent auf 8,85 EUR), ADTRAN (-3,13 Prozent auf 5,89 USD), Deutsche Beteiligungs (-1,17 Prozent auf 25,40 EUR), Salzgitter (-1,00 Prozent auf 23,70 EUR) und Mutares (-0,76 Prozent auf 32,85 EUR).

Die meistgehandelten SDAX-Aktien

Aktuell weist die Grand City Properties-Aktie das größte Handelsvolumen im SDAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 58 135 Aktien gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von TRATON mit 15,870 Mrd. Euro im SDAX den größten Anteil aus.

KGV und Dividende der SDAX-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Deutsche Beteiligungs-Aktie. Hier soll ein KGV von 4,69 zu Buche schlagen. Die HAMBORNER REIT-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung mit 7,36 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

