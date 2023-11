Optimismus in Frankfurt: SDAX letztendlich im Plus

Letztendlich stand im XETRA-Handel ein Plus von 2,24 Prozent auf 12 949,71 Punkte an der SDAX-Kurstafel. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 100,323 Mrd. Euro wert. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Zuschlag von 0,648 Prozent auf 12 748,47 Punkte an der Kurstafel, nach 12 666,39 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 12 748,47 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 12 999,56 Punkten.

SDAX-Performance auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn ging es für den SDAX bereits um 6,54 Prozent nach oben. Der SDAX verzeichnete vor einem Monat, am 03.10.2023, den Wert von 12 549,38 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 03.08.2023, stand der SDAX bei 13 571,39 Punkten. Der SDAX verzeichnete vor einem Jahr, am 03.11.2022, den Wert von 11 193,01 Punkten.

Der Index legte auf Jahressicht 2023 bereits um 7,16 Prozent zu. Der SDAX erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 13 880,68 Punkten. Bei 11 973,73 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

SDAX-Aufsteiger und -Absteiger

Zu den Top-Aktien im SDAX zählen aktuell PVA TePla (+ 11,10 Prozent auf 17,91 EUR), New Work SE (ex XING) (+ 8,51 Prozent auf 72,70 EUR), KRONES (+ 7,48 Prozent auf 99,20 EUR), PATRIZIA SE (+ 7,33 Prozent auf 8,35 EUR) und Varta (+ 6,14 Prozent auf 20,65 EUR). Flop-Aktien im SDAX sind hingegen NORMA Group SE (-4,16 Prozent auf 15,88 EUR), GRENKE (-1,40 Prozent auf 21,20 EUR), Bilfinger SE (-1,18 Prozent auf 35,28 EUR), adesso SE (-0,43 Prozent auf 92,30 EUR) und Wüstenrot Württembergische (-0,30 Prozent auf 13,16 EUR).

Die teuersten Unternehmen im SDAX

Die Aroundtown SA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SDAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 6 100 174 Aktien gehandelt. Die TRATON-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 9,225 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im SDAX den höchsten Börsenwert auf.

Dieses KGV weisen die SDAX-Titel auf

Im SDAX präsentiert die TRATON-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung mit 3,55 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die pbb-Aktie zeigt 2023 laut FactSet-Schätzung mit 9,75 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at