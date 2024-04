Optimismus in Frankfurt: SDAX steigt am Nachmittag

Der SDAX tendiert im XETRA-Handel um 15:42 Uhr um 0,32 Prozent fester bei 14 545,37 Punkten. An der Börse sind die im SDAX enthaltenen Werte damit 118,822 Mrd. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 0,165 Prozent auf 14 475,28 Punkte an der Kurstafel, nach 14 499,23 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des SDAX lag am Dienstag bei 14 551,54 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 14 434,47 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der SDAX seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX wies am vorherigen Handelstag, dem 08.03.2024, einen Stand von 13 873,11 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 09.01.2024, wies der SDAX einen Stand von 13 678,94 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 06.04.2023, stand der SDAX bei 13 056,11 Punkten.

Auf Jahressicht 2024 schlägt ein Plus von 5,24 Prozent zu Buche. Das Jahreshoch des SDAX beträgt derzeit 14 551,54 Punkte. Bei 13 230,25 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Gewinner und Verlierer im SDAX

Unter den stärksten Einzelwerten im SDAX befinden sich aktuell flatexDEGIRO (+ 5,04 Prozent auf 11,05 EUR), Elmos Semiconductor (+ 4,89 Prozent auf 79,30 EUR), VERBIO Vereinigte BioEnergie (+ 3,75 Prozent auf 21,04 EUR), Salzgitter (+ 3,35 Prozent auf 25,30 EUR) und thyssenkrupp nucera (+ 3,23 Prozent auf 14,06 EUR). Die Verlierer im SDAX sind hingegen BayWa (-3,37 Prozent auf 24,40 EUR), Mutares (-3,13 Prozent auf 40,20 EUR), Hypoport SE (-1,55 Prozent auf 241,00 EUR), 1&1 (-1,36 Prozent auf 15,92 EUR) und ATOSS Software (-1,36 Prozent auf 254,50 EUR).

SDAX-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SDAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 1 018 783 Aktien gehandelt. Die TRATON-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 17,275 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im SDAX den höchsten Börsenwert aus.

Diese Dividenden zahlen die SDAX-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Deutsche Beteiligungs-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 5,50 zu Buche schlagen. Die Schaeffler-Aktie präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,99 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at