Optimismus in Frankfurt: SDAX verbucht zum Handelsende deutliche Zuschläge

Am Dienstag tendierte der SDAX via XETRA letztendlich 3,35 Prozent fester bei 13 253,54 Punkten. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 103,723 Mrd. Euro wert. In den Handel ging der SDAX 0,186 Prozent höher bei 12 848,04 Punkten, nach 12 824,20 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 12 827,94 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 13 253,54 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der SDAX seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 13.10.2023, bei 12 599,07 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 14.08.2023, notierte der SDAX bei 13 237,22 Punkten. Der SDAX stand vor einem Jahr, am 14.11.2022, bei 12 569,33 Punkten.

Seit Jahresanfang 2023 kletterte der Index bereits um 9,67 Prozent. Das SDAX-Jahreshoch steht derzeit bei 13 880,68 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 11 973,73 Zählern verzeichnet.

Das sind die Gewinner und Verlierer im SDAX

Unter den stärksten Einzelwerten im SDAX befinden sich derzeit Aroundtown SA (+ 14,74 Prozent auf 2,34 EUR), thyssenkrupp nucera (+ 10,75 Prozent auf 15,76 EUR), Grand City Properties (+ 8,49 Prozent auf 9,26 EUR), Ceconomy St (+ 7,72 Prozent auf 2,05 EUR) und pbb (+ 7,16 Prozent auf 6,44 EUR). Unter den schwächsten SDAX-Aktien befinden sich derweil 1&1 (-1,47 Prozent auf 16,10 EUR), SÜSS MicroTec SE (-0,44 Prozent auf 22,55 EUR), MorphoSys (-0,36 Prozent auf 27,95 EUR), CANCOM SE (-0,22 Prozent auf 27,80 EUR) und Pfeiffer Vacuum (+ 0,00 Prozent auf 151,00 EUR).

Welche SDAX-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Das Handelsvolumen der Aroundtown SA-Aktie ist im SDAX derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via XETRA 8 137 931 Aktien gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die TRATON-Aktie mit 9,340 Mrd. Euro die dominierende Aktie im SDAX.

KGV und Dividende der SDAX-Titel

Unter den SDAX-Aktien verzeichnet 2023 laut FactSet-Schätzung die TRATON-Aktie mit 3,46 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index verzeichnet die pbb-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung mit 9,84 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at