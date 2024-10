Optimismus in Frankfurt: So bewegt sich der TecDAX mittags

Am Freitag geht es im TecDAX um 12:10 Uhr via XETRA um 0,37 Prozent auf 3 341,75 Punkte aufwärts. Die Marktkapitalisierung der im TecDAX enthaltenen Werte beträgt damit 548,374 Mrd. Euro. Zuvor ging der TecDAX 0,307 Prozent leichter bei 3 319,36 Punkten in den Handel, nach 3 329,58 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den TecDAX bis auf 3 346,40 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 3 316,64 Zählern.

TecDAX-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche ging es für den TecDAX bereits um 2,71 Prozent nach unten. Vor einem Monat, am 04.09.2024, verzeichnete der TecDAX einen Wert von 3 283,48 Punkten. Vor drei Monaten, am 04.07.2024, stand der TecDAX noch bei 3 347,90 Punkten. Der TecDAX erreichte vor einem Jahr, am 04.10.2023, den Wert von 2 983,30 Punkten.

Der Index stieg auf Jahressicht 2024 bereits um 0,516 Prozent zu. Das TecDAX-Jahreshoch liegt derzeit bei 3 490,44 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 3 125,18 Zählern.

Tops und Flops im TecDAX aktuell

Die stärksten Aktien im TecDAX sind aktuell EVOTEC SE (+ 3,76 Prozent auf 6,22 EUR), Carl Zeiss Meditec (+ 3,66 Prozent auf 69,40 EUR), Nordex (+ 3,56 Prozent auf 13,39 EUR), United Internet (+ 1,82 Prozent auf 18,99 EUR) und Energiekontor (+ 1,82 Prozent auf 55,90 EUR). Zu den schwächsten TecDAX-Aktien zählen hingegen PNE (-1,29 Prozent auf 12,22 EUR), HENSOLDT (-0,99 Prozent auf 29,92 EUR), ATOSS Software (-0,96 Prozent auf 124,20 EUR), QIAGEN (-0,72 Prozent auf 39,37 EUR) und SAP SE (-0,53 Prozent auf 199,74 EUR).

Welche TecDAX-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Im TecDAX weist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via XETRA 729 347 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 237,674 Mrd. Euro weist die SAP SE-Aktie im TecDAX derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der TecDAX-Mitglieder im Blick

Unter den TecDAX-Aktien hat 2024 laut FactSet-Schätzung die 1&1-Aktie mit 7,96 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Mit 7,00 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der freenet-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

