Optimismus in Frankfurt: TecDAX beginnt Dienstagshandel in der Gewinnzone

Beim TecDAX lassen sich am Dienstagmorgen erneut Gewinne beobachten.

Der TecDAX verbucht im XETRA-Handel um 09:12 Uhr Gewinne in Höhe von 0,06 Prozent auf 3 262,54 Punkte. Die TecDAX-Mitglieder sind damit 520,428 Mrd. Euro wert. Zum Start des Dienstagshandels standen Gewinne von 0,287 Prozent auf 3 269,95 Punkte an der Kurstafel, nach 3 260,58 Punkten am Vortag.

Bei 3 262,45 Einheiten erreichte der TecDAX sein Tagestief, während er hingegen mit 3 269,95 Punkten den höchsten Stand markierte.

So bewegt sich der TecDAX seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX wies am vorherigen Handelstag, dem 12.07.2024, einen Wert von 3 408,93 Punkten auf. Der TecDAX lag noch vor drei Monaten, am 13.05.2024, bei 3 397,63 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX notierte am vorherigen Handelstag, dem 11.08.2023, bei 3 128,26 Punkten.

Der Index büßte seit Jahresbeginn 2024 bereits um 1,87 Prozent ein. Der TecDAX erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 3 490,44 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3 125,18 Punkten markiert.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im TecDAX

Die stärksten Aktien im TecDAX sind aktuell EVOTEC SE (+ 1,95 Prozent auf 5,50 EUR), Elmos Semiconductor (+ 1,76 Prozent auf 75,00 EUR), Energiekontor (+ 1,54 Prozent auf 59,40 EUR), Nordex (+ 1,07 Prozent auf 13,28 EUR) und SÜSS MicroTec SE (+ 0,71 Prozent auf 56,70 EUR). Am anderen Ende der TecDAX-Liste stehen hingegen Sartorius vz (-2,70 Prozent auf 234,60 EUR), CANCOM SE (-2,11 Prozent auf 29,72 EUR), Eckert Ziegler (-1,13 Prozent auf 41,94 EUR), AIXTRON SE (-1,06 Prozent auf 18,15 EUR) und CompuGroup Medical SE (-0,60 Prozent auf 14,87 EUR) unter Druck.

Die teuersten TecDAX-Unternehmen

Das größte Handelsvolumen im TecDAX kann derzeit die EVOTEC SE-Aktie aufweisen. 172 479 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von SAP SE mit 221,542 Mrd. Euro im TecDAX den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der TecDAX-Mitglieder im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX hat 2024 laut FactSet-Schätzung die 1&1-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 7,28 erwartet. Die höchste Dividendenrendite fällt 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,33 Prozent bei der freenet-Aktie an.

Redaktion finanzen.at