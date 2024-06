Optimismus in Frankfurt: TecDAX verbucht am Donnerstagmittag Gewinne

Der TecDAX entwickelt sich am Donnerstagmittag positiv.

Der TecDAX steigt im XETRA-Handel um 12:10 Uhr um 1,14 Prozent auf 3 454,82 Punkte. Die TecDAX-Mitglieder sind damit 505,794 Mrd. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,001 Prozent auf 3 415,94 Punkte an der Kurstafel, nach 3 415,90 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des TecDAX betrug 3 415,94 Punkte, das Tageshoch hingegen 3 475,81 Zähler.

So entwickelt sich der TecDAX seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht legte der TecDAX bereits um 3,54 Prozent zu. Der TecDAX wurde vor einem Monat, am 06.05.2024, mit 3 291,74 Punkten bewertet. Noch vor drei Monaten, am 06.03.2024, erreichte der TecDAX einen Stand von 3 448,79 Punkten. Der TecDAX stand noch vor einem Jahr, am 06.06.2023, bei 3 226,00 Punkten.

Der Index stieg auf Jahressicht 2024 bereits um 3,92 Prozent zu. Das Jahreshoch des TecDAX beträgt derzeit 3 490,44 Punkte. Bei 3 175,55 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Gewinner und Verlierer im TecDAX

Zu den Gewinner-Aktien im TecDAX zählen derzeit SAP SE (+ 4,09 Prozent auf 178,54 EUR), Nemetschek SE (+ 3,01 Prozent auf 94,00 EUR), Bechtle (+ 2,84 Prozent auf 47,04 EUR), Sartorius vz (+ 2,11 Prozent auf 251,50 EUR) und Nagarro SE (+ 2,10 Prozent auf 82,80 EUR). Am anderen Ende der TecDAX-Liste stehen hingegen CANCOM SE (-2,95 Prozent auf 30,24 EUR), 1&1 (-1,12 Prozent auf 17,70 EUR), Infineon (-0,95 Prozent auf 36,87 EUR), SÜSS MicroTec SE (-0,69 Prozent auf 57,30 EUR) und CompuGroup Medical SE (-0,51 Prozent auf 27,56 EUR) unter Druck.

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im TecDAX auf

Im TecDAX weist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via XETRA 2 277 713 Aktien gehandelt. Mit 196,794 Mrd. Euro weist die SAP SE-Aktie im TecDAX derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der TecDAX-Mitglieder im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die 1&1-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 9,76 erwartet. Die freenet-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7,13 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

