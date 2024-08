Optimismus in Frankfurt: Zum Start Pluszeichen im SDAX

Machte sich der SDAX bereits am vorherigen Handelstag in die Gewinnzone auf, knüpft das Börsenbarometer auch am Morgen an seine positive Performance an.

Am Montag notiert der SDAX um 09:11 Uhr via XETRA 0,07 Prozent stärker bei 13 879,70 Punkten. Insgesamt kommt der SDAX damit auf einen Börsenwert in Höhe von 98,383 Mrd. Euro. In den Montagshandel ging der SDAX 0,041 Prozent schwächer bei 13 863,91 Punkten, nach 13 869,54 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SDAX bis auf 13 881,70 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 13 860,78 Zählern.

Jahreshoch und Jahrestief des SDAX

Der SDAX stand vor einem Monat, am 19.07.2024, bei 14 357,57 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX lag am vorherigen Handelstag, dem 17.05.2024, bei 15 162,82 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 18.08.2023, verzeichnete der SDAX einen Stand von 12 975,54 Punkten.

Seit Jahresanfang 2024 ging es für den Index bereits um 0,423 Prozent nach oben. In diesem Jahr markierte der SDAX bereits ein Jahreshoch bei 15 337,24 Punkten. Bei 12 940,72 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Das sind die Tops und Flops im SDAX

Unter den stärksten Einzelwerten im SDAX befinden sich derzeit VERBIO Vereinigte BioEnergie (+ 6,45 Prozent auf 18,97 EUR), pbb (+ 2,50 Prozent auf 5,00 EUR), Mutares (+ 1,77 Prozent auf 31,55 EUR), Ceconomy St (+ 1,67 Prozent auf 2,93 EUR) und ProSiebenSat1 Media SE (+ 1,46 Prozent auf 5,92 EUR). Flop-Aktien im SDAX sind hingegen ADTRAN (-5,81 Prozent auf 4,57 EUR), TAKKT (-4,70 Prozent auf 10,54 EUR), RENK (-2,52 Prozent auf 24,73 EUR), IONOS (-1,48 Prozent auf 26,60 EUR) und PVA TePla (-1,37 Prozent auf 14,41 EUR).

Welche Aktien im SDAX das größte Handelsvolumen aufweisen

Die Aktie im SDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die RENK-Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 79 716 Aktien gehandelt. Die Deutsche Wohnen SE-Aktie weist im SDAX den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 8,157 Mrd. Euro.

Dieses KGV weisen die SDAX-Titel auf

Unter den SDAX-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Schaeffler-Aktie mit 5,55 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Mit 7,88 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Mutares-Aktie an.

