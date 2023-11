Optimismus in London: FTSE 100 zum Handelsstart mit grünem Vorzeichen

Am Freitag springt der FTSE 100 um 09:12 Uhr via LSE um 0,34 Prozent auf 7 472,19 Punkte an. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2,354 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0,000 Prozent auf 7 446,53 Punkte an der Kurstafel, nach 7 446,53 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des FTSE 100 betrug 7 446,53 Punkte, das Tageshoch hingegen 7 477,49 Zähler.

FTSE 100-Performance seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn verbucht der FTSE 100 bislang ein Plus von 2,48 Prozent. Noch vor einem Monat, am 03.10.2023, wies der FTSE 100 einen Stand von 7 470,16 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 03.08.2023, stand der FTSE 100 bei 7 529,16 Punkten. Der FTSE 100 wurde vor einem Jahr, am 03.11.2022, mit 7 188,63 Punkten bewertet.

Seit Beginn des Jahres 2023 fiel der Index bereits um 1,08 Prozent. In diesem Jahr markierte der FTSE 100 bereits ein Jahreshoch bei 8 047,06 Punkten. Bei 7 206,82 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

FTSE 100-Tops und -Flops

Zu den Gewinner-Aktien im FTSE 100 zählen aktuell Smith Nephew (+ 3,06 Prozent auf 9,91 GBP), Flutter Entertainment (+ 2,32 Prozent auf 136,55 GBP), NatWest Group (+ 2,04 Prozent auf 1,86 GBP), J Sainsbury (+ 1,99 Prozent auf 2,77 GBP) und Prudential (+ 1,95 Prozent auf 8,89 GBP). Die Flop-Titel im FTSE 100 sind hingegen Sage (-1,31 Prozent auf 9,78 GBP), RELX (-0,73 Prozent auf 28,68 GBP), Halma (-0,61 Prozent auf 18,71 GBP), Centrica (-0,44 Prozent auf 1,57 GBP) und Frasers Group (-0,43 Prozent auf 8,15 GBP).

Die teuersten Konzerne im FTSE 100

Die Lloyds Banking Group-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im FTSE 100 auf. 2 073 489 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 201,417 Mrd. Euro macht die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie im FTSE 100 derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Dieses KGV weisen die FTSE 100-Aktien auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die NatWest Group-Aktie. Hier wird ein KGV von 4,10 erwartet. Unter den Aktien im Index weist die Phoenix Group-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung mit 11,30 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at