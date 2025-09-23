ABB Aktie
WKN: 919730 / ISIN: CH0012221716
|STOXX 50-Performance im Fokus
|
23.09.2025 12:27:14
Freundlicher Handel: STOXX 50 am Dienstagmittag in Grün
Der STOXX 50 tendiert im STOXX-Handel um 12:10 Uhr um 0,21 Prozent fester bei 4 605,05 Punkten. Zuvor eröffnete der Index bei 4 598,28 Zählern und damit 0,059 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (4 595,59 Punkte).
Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 4 612,87 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 4 591,93 Punkten verzeichnete.
STOXX 50-Performance auf Jahressicht
Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 22.08.2025, bei 4 626,06 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 23.06.2025, notierte der STOXX 50 bei 4 429,05 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 23.09.2024, verzeichnete der STOXX 50 einen Stand von 4 401,94 Punkten.
Seit Anfang des Jahres 2025 ging es für den Index bereits um 6,14 Prozent aufwärts. Das STOXX 50-Jahreshoch steht derzeit bei 4 826,72 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 3 921,71 Punkten.
Top- und Flop-Aktien im STOXX 50
Zu den Gewinner-Aktien im STOXX 50 zählen aktuell Rolls-Royce (+ 1,12 Prozent auf 11,62 GBP), Richemont (+ 1,04 Prozent auf 150,20 CHF), Shell (ex Royal Dutch Shell) (+ 0,88 Prozent auf 26,38 GBP), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 0,85 Prozent auf 57,12 CHF) und London Stock Exchange (LSE) (+ 0,81 Prozent auf 82,32 GBP). Die Flop-Titel im STOXX 50 sind derweil Roche (-1,55 Prozent auf 266,90 CHF), Rheinmetall (-1,29 Prozent auf 1 915,00 EUR), Novartis (-1,06 Prozent auf 97,26 CHF), AstraZeneca (-1,04 Prozent auf 113,80 GBP) und BAT (-0,98 Prozent auf 39,32 GBP).
Welche Aktien im STOXX 50 das größte Handelsvolumen aufweisen
Im STOXX 50 weist die Rolls-Royce-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 4 145 470 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die ASML NV-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 312,150 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im STOXX 50 den höchsten Börsenwert auf.
Diese Dividenden zahlen die STOXX 50-Werte
Unter den STOXX 50-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die BNP Paribas-Aktie mit 7,73 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Intesa Sanpaolo-Aktie bietet 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 6,95 Prozent, die höchste im Index.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu ABB (Asea Brown Boveri)mehr Nachrichten
|
12:27
|Freundlicher Handel: STOXX 50 am Dienstagmittag in Grün (finanzen.at)
|
12:27
|Verluste in Zürich: SMI fällt am Dienstagmittag zurück (finanzen.at)
|
09:29
|Aufschläge in Europa: STOXX 50 zum Start in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
09:29
|Handel in Zürich: SMI beginnt Dienstagshandel in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
09:29
|Freundlicher Handel in Zürich: Anleger lassen SLI zum Start steigen (finanzen.at)
|
22.09.25
|Anleger in Zürich halten sich zurück: SLI legt zum Ende des Montagshandels den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
22.09.25
|Freundlicher Handel: STOXX 50 schlussendlich mit grünen Vorzeichen (finanzen.at)
|
22.09.25
|SMI-Handel aktuell: SMI schlussendlich mit Kursplus (finanzen.at)