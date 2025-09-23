Freundlicher Handel: STOXX 50 am Dienstagmittag in Grün

Der STOXX 50 befindet sich am Dienstagmittag im Aufwärtstrend.

Der STOXX 50 tendiert im STOXX-Handel um 12:10 Uhr um 0,21 Prozent fester bei 4 605,05 Punkten. Zuvor eröffnete der Index bei 4 598,28 Zählern und damit 0,059 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (4 595,59 Punkte).

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 4 612,87 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 4 591,93 Punkten verzeichnete.

STOXX 50-Performance auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 22.08.2025, bei 4 626,06 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 23.06.2025, notierte der STOXX 50 bei 4 429,05 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 23.09.2024, verzeichnete der STOXX 50 einen Stand von 4 401,94 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2025 ging es für den Index bereits um 6,14 Prozent aufwärts. Das STOXX 50-Jahreshoch steht derzeit bei 4 826,72 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 3 921,71 Punkten.

Top- und Flop-Aktien im STOXX 50

Zu den Gewinner-Aktien im STOXX 50 zählen aktuell Rolls-Royce (+ 1,12 Prozent auf 11,62 GBP), Richemont (+ 1,04 Prozent auf 150,20 CHF), Shell (ex Royal Dutch Shell) (+ 0,88 Prozent auf 26,38 GBP), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 0,85 Prozent auf 57,12 CHF) und London Stock Exchange (LSE) (+ 0,81 Prozent auf 82,32 GBP). Die Flop-Titel im STOXX 50 sind derweil Roche (-1,55 Prozent auf 266,90 CHF), Rheinmetall (-1,29 Prozent auf 1 915,00 EUR), Novartis (-1,06 Prozent auf 97,26 CHF), AstraZeneca (-1,04 Prozent auf 113,80 GBP) und BAT (-0,98 Prozent auf 39,32 GBP).

Welche Aktien im STOXX 50 das größte Handelsvolumen aufweisen

Im STOXX 50 weist die Rolls-Royce-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 4 145 470 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die ASML NV-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 312,150 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im STOXX 50 den höchsten Börsenwert auf.

Diese Dividenden zahlen die STOXX 50-Werte

Unter den STOXX 50-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die BNP Paribas-Aktie mit 7,73 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Intesa Sanpaolo-Aktie bietet 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 6,95 Prozent, die höchste im Index.

