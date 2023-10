Optimismus in Moskau: RTS legt am Mittwochnachmittag zu

Um 15:00 Uhr steht im MICEX-Handel ein Plus von 0,58 Prozent auf 1 002,36 Punkte an der RTS-Kurstafel. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 7,634 Mrd. Euro. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Verlust von 0,133 Prozent auf 995,23 Punkte an der Kurstafel, nach 996,56 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 1 006,31 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 992,25 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der RTS auf Jahressicht

Auf Wochensicht kletterte der RTS bereits um 0,930 Prozent. Der RTS verzeichnete vor einem Monat, am 11.09.2023, den Wert von 1 033,50 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 11.07.2023, wies der RTS einen Stand von 997,64 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 11.10.2022, wurde der RTS mit einer Bewertung von 964,67 Punkten gehandelt.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2023 bereits um 4,08 Prozent nach oben. Das RTS-Jahreshoch liegt derzeit bei 1 091,91 Punkten. Bei 900,08 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im RTS

Die stärksten Aktien im RTS sind aktuell TMK (+ 3,35 Prozent auf 223,34 RUB), Polymetal (+ 3,11 Prozent auf 537,10 RUB), LUKOIL Oil Company (+ 2,20 Prozent auf 7 004,00 RUB), Rosneft Oil Company (+ 1,59 Prozent auf 557,75 RUB) und Transneft Pref (+ 1,28 Prozent auf 141 900,00 RUB). Schwächer notieren im RTS hingegen TATNEFT PJSC (-3,66 Prozent auf 625,70 RUB), TATNEFT Pref (-3,53 Prozent auf 626,70 RUB), Novolipetsk Steel (-1,54 Prozent auf 204,52 RUB), Surgutneftegas (-1,20 Prozent auf 32,89 RUB) und ALROSA (-1,16 Prozent auf 76,42 RUB).

Die meistgehandelten Aktien im RTS

Die Aktie im RTS mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die VTB Bank-Aktie. 36 748 000 000 Aktien wurden zuletzt via MICEX gehandelt. Die Yandex-Aktie weist im RTS mit 6,454 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

RTS-Fundamentalkennzahlen

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im RTS verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Gazprom PJSC-Aktie. Hier soll ein KGV von 0,79 zu Buche schlagen. Die höchste Dividendenrendite ist 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 55,80 Prozent bei der Magnitogorsk Iron Steel Works-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at